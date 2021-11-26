Москва, 26 ноября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. К границам России в течение недели приближались 35 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 26 ноября официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

U.S. Air Force Самолёт-разведчик U-2

Также за неделю было зафиксировано шесть иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы три раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.