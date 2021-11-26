Дамаск, , 22:36 — REGNUM В результате миномётного обстрела, устроенного боевиками незаконных вооруженных формирований, в сирийской провинции Латакия ранены двое военнослужащих правительственных сил, сообщил 26 ноября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

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«В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Караз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, ранены двое сирийских военнослужащих», — рассказал замначальника российского Центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Сирию с рабочим визитом посетил глава СК России Александр Бастрыкин.

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