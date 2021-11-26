Кондинский район, Югра, 26 ноября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. В Югре главой Кондинского района 26 ноября 2021 года избран Андрей Мухин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Пресс-служба администрации Кондинского района Андрей Мухин

До избрания главой Кондинского района Андрей Мухин занимал пост заместителя мэра муниципального образования. Кроме Мухина, на пост главы района претендовали ещё три кандидата: заместитель главы Кондинского района Сергей Боенко, глава посёлка Междуреченский Андрей Кошманов, глава посёлка Половинка Александр Старжинский. Каждый из кандидатов представил на суд народных избранников свою программу развития района, ответив на вопросы парламентариев.

Сразу после инаугурации Андрей Мухин анонсировал создание Совета глав поселений Кондинского района.

«Считаю, что нужно возродить хорошую, по моему мнению и мнению глав поселений, практику. Это способствует формированию общей, взаимосогласованной позиции по обеспечению решения вопросов местного значения на территории района. Ускорит подготовку совместных предложений в органы государственной власти Югры», — отметил Андрей Мухин.