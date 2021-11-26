Киев, , 22:34 — REGNUM Верховную раду украинский президент Владимир Зеленский распускать не собирается, заявил он 26 ноября на пресс-конференции.

Погремушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зеленский «Я не буду распускать парламент, пока что ничего не меняется».

Он изложил свою «стратегию», которая предполагает создание «стабильной ситуации на Украине». Кроме того, Украина должна «пережить» отопительный сезон, показав, что с этим она может справиться «самостоятельно».

Зеленский добавил, что в ходе своего выступления в Раде 1 декабря представит депутатам отчёт, в котором будут предложены законодательные инициативы и перечислены президентские указы.

Зеленский «Но кроме того, что мы обещали, ничего нового, что противоречило обещаниям или конституции, там не будет».

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