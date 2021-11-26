Киев, 26 ноября 2021, 22:34 — REGNUM Верховную раду украинский президент Владимир Зеленский распускать не собирается, заявил он 26 ноября на пресс-конференции.
Он изложил свою «стратегию», которая предполагает создание «стабильной ситуации на Украине». Кроме того, Украина должна «пережить» отопительный сезон, показав, что с этим она может справиться «самостоятельно».
Зеленский добавил, что в ходе своего выступления в Раде 1 декабря представит депутатам отчёт, в котором будут предложены законодательные инициативы и перечислены президентские указы.
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