Киев, 26 ноября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Верховную раду украинский президент Владимир Зеленский распускать не собирается, заявил он 26 ноября на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погремушка

Владимир Зеленский «Я не буду распускать парламент, пока что ничего не меняется».

Он изложил свою «стратегию», которая предполагает создание «стабильной ситуации на Украине». Кроме того, Украина должна «пережить» отопительный сезон, показав, что с этим она может справиться «самостоятельно».

Зеленский добавил, что в ходе своего выступления в Раде 1 декабря представит депутатам отчёт, в котором будут предложены законодательные инициативы и перечислены президентские указы.