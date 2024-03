Вашингтон, 26 ноября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Разработчики ПК-эмулятора PlayStation3 RPCS3 выложили в сеть новое видео. Ролик был опубликован 26 ноября на YouTube-канале проекта.

Логотип PlayStation

Авторы программы сообщили, что эмулятор получил множество доработок, благодаря которым улучшилась графика таких игр, как Uncharted 2, Uncharted 3, The Last of Us, Ratchet & Clank и других. Разработчики, в частности, решили проблемы с освещением в играх студии Insomniac и динамическими тенями в проектах Naughty Dog. Оценить результат работы команды проекта поклонники игр PS3 могут посмотрев ролик.

Напомним, авторы RPCS3 выпустили предыдущую версию программы в сентябре 2021 года. Тогда они сообщили, что решили проблемы в играх Dante's Inferno, Demon's Souls, The Darkness, Killzone 2, Killzone 3, God of War 3, God of War Ascension, inFamous 2 и других.