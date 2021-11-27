27 ноября 2021 | Время чтения 10 мин

На слушаниях в ОП РФ, посвященных правительственным законопроектам об обязательной вакцинации и введении QR-кодов для дальних поездок и посещения общественных и присутственных мест, «бюджетные общественники» настаивали на безальтернативности вакцинации и ограничении в правах. А представители гражданского общества пытались им доказать, что подобная настойчивость ведет к внутриполитическому кризису.

Игорь Свирин, , 15:40 — REGNUM В пятницу, 26 ноября 2021 года в Общественной палате РФ состоялись слушания резонансных правительственных законопроектов об обязательной вакцинации и введении QR-кодов для дальних поездок и посещения общественных и присутственных мест. За редкими исключениями гражданское общество представляли так или иначе связанные с государством общественники. Возобладала точка зрения о безальтернативности вакцинации и ограничений на передвижение как единственного способа преодоления пандемии COVID-19.

Некорректный QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Тон дискуссии задала модератор слушаний секретарь палаты Лидия Михеева, которая сразу же заявила: «Правительство своими законопроектами поставило вопрос о том, каким образом создать дополнительные возможности для тех, кто привился, для тех, кто переболел, для тех, кто представляет минимальный риск для своего здоровья и здоровья окружающих».

Лидия Михеева Oprf.ru

Кроме того, заслуженный юрист и руководитель Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ Михеева, не уточняя, кого конкретно она имеет в виду, сообщила собранию о том, что СМИ, рассказывая о вакцинации и всем с ней связанным, манипулируют общественным мнением. Тут необходимо заметить, что в широком дискурсе представлена точка зрения сторонников вакцинации и ограничительных мер, федеральные СМИ альтернативные точки зрения предпочитают не транслировать. Наверное, это понадобилось для того, чтобы принизить послания встревоженных правительственными новеллами граждан, а их массовые обращения назвать ddos атакой. Обычно ОП РФ получает порядка 17 тыс. обращений в год, а здесь буквально за несколько дней было получено 40 тыс. посланий. Поверить в то, что это могут быть живые люди, в руководстве ОП РФ не смогли и, сославшись на IT-службу, заявили, что 54% написавших — это боты.

Далее по уже сложившейся в ОП РФ традиции слово предоставили сторонникам правительственных инициатив. От лица медицинского сообщества выступила член ОП РФ, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ Оксана Драпкина. От нее присутствующие на слушаниях узнали, что официальная статистика не внушает оптимизма, пандемия не спадает, и медики всё так же свое время уделяют больным. Кроме того, в связи с появлением «Дельта"-штамма коронавируса ситуация только обострилась, тем не менее медицинское сообщество вырабатывает новые подходы, которые идут в «ногу» с рекомендациями западных специалистов.

Оксана Драпкина Oprf.ru

Специалист из Минздрава призвала всех осознать, что коронавирусная инфекция есть, от нее болеют и умирают, но человечество кроме вакцинации еще не придумало методы борьбы с ней. Высказав безальтернативность выбранной стратегии, Драпкина осудила тех, кто критикует избранные правительством меры по борьбе с пандемией. В заключение она подчеркнула, что медицинское сообщество поддержит избранную властями стратегию. Сходную позицию занял председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), он также заявил, что российские медики консолидированно выступили в поддержку законопроектов, предусматривающих введение QR-кодов.

Российские чиновники не признают своих заблуждений. Вот и в этот раз не удалось услышать о том, что проведенная «оптимизация», плоды которой мы сейчас пожинаем, была ошибкой, которая привела к столь катастрофическим последствиям. Именно из-за этого, а также мощного давления со стороны фармлобби и международных обязательств правительства перед обанкротившимися в борьбе с коронавирусом международными акторами, так и не состоялась научная дискуссия, на которой были бы представлены разные точки зрения на происходящее. А также та нескрываемая неприязнь, которую демонстрируют сторонники насильственной вакцинации и QR-кодизации, к носителям других подходов. Колитесь, снова колитесь, не хотите колоться, откажитесь от поездок, посещения присутственных мест — вот набор рецептов, которые только и способны предложить радетели о нашем здоровье.

Дмитрий Хубезов Duma.gov.ru

Спикеры выше обозначили приоритеты и задали направление дискуссии, поэтому следующие выступающие, будто читая с одного листа, не подвергая сомнению насущность введения QR-кодов и обязательной вакцинации, обсуждали лишь степень жесткости законопроектов. Одни предлагали, будто это принципиально что-то изменит, и забыв прописную истину о том, что «от перестановки слагаемых сумма не меняется», — заменить QR-коды на «паспорта здоровья» или нечто подобное. Другие, ратуя за смягчение изначально жестких формулировок, предлагали расширить список тех, кто может получить QR-коды, решить проблему медотводов, которые сейчас невозможно получить. Третьи лоббировали интересы бизнеса, страдающего от ограничений. Эти граждане, кем-то в интернете метко прозванные «бюджетными общественниками», видимо, воспринимая все действия властей не иначе как «всё от бога и благое и скорбное», также не предприняли попыток дать оценку введению обязательной вакцинации и QR-кодизации.

Наконец пришел черед представителей отличной от официальной точки зрения. Первой слово взяла член ОП РФ с 2020 года, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, кампания по вакцинации со стороны государства провалена. От чиновников поступают противоречивые заявления и фейки, что вызывает недовольство и протест населения. Помимо этого, выступающее против QR-кодизации традиционное большинство подвергается разнузданной травле. В заключение она прямо заявила, что видит в предлагаемых законопроектах угрозу национальной безопасности и от лица своей организации потребовала снять их с рассмотрения.

Еще более показательным стало выступление к. ю. н, члена экспертно-консультативного совета по семейному праву Совета Федерации, эксперта Общественного уполномоченного по защите семьи Анны Швабауэр. Уточнив, что ни она лично, ни те, кого она представляет, ни большинство российских граждан выступают не против вакцинации как таковой, а против ее беспардонного навязывания, а также стремления ограничить граждан в фундаментальных правах. Правозащитница от лица более 100 родительских организаций заявила категорический протест правительственным законопроектам. А также перечислила российские и международные нормы права, которые нарушаются данными законами. В частности, они нарушают российскую Конституцию, международные документы о правах человека, а также стратегию национальной безопасности.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

В беседе с ИА REGNUM эксперт дала оценку прошедшим слушаниям, а также озвучила конструктивные предложения по преодолению кризиса, в отсутствии которых сторонники поголовной вакцинации и QR-кодизации обвиняют своих оппонентов. Первое, на что обратила внимание Швабауэр, это то, как формировался состав слушаний, по ее словам, на них почти не была представлена не аффилированная с госструктурами общественность. В результате чего альтернативная точка зрения была заглушена хором, воспевавшим введение в нашей стране инструментов сегрегации.

Элина Жгутова Григорий Фадеев © ИА REGNUM

Эксперт также отметила, что согласно многим опросам, которые не принимаются сторонниками обязательной вакцинации и QR-кодизации, большинство российских граждан отвергает введение QR-кодов как способа доступа человека к тем или иным благам. Сложившуюся ситуацию юрист оценивает как крайне опасную. Более того, в стремлении разделить общество на привитых и не привитых она усматривает прямые попытки создать внутриполитический кризис. С мнением специалиста сложно не согласиться, учитывая непростую внешнеполитическую ситуацию, нетрудно догадаться, к чему приведет обострение конфликта по линии «ваксеры — антиваксеры».

Собственно, этот кем-то умело конструируемый конфликт Швабауэр и называет главной угрозой национальной безопасности страны: «Предложенные законопроекты не имеют никаких концептуальных оснований, являются провокационными с точки зрения стабильности в нашей стране. Их юридическая и медицинская обоснованность около нулевая. Они обрушивают рейтинги самых первых лиц государства. Отсутствие диалога при их внедрении может привести к массовым гражданским беспорядкам и серьезной дестабилизации страны. Законопроекты противоречат позиции большинства населения, они являются мертворожденными и приведут к крайне негативным последствиям».

Отвечая на обвинения сторонников вакцинации и QR-кодизации в том, что у оппонентов кроме критики нет конструктивных предложений по выходу из кризиса, общественница обратила внимание на отсутствие в публичном поле позиции тех врачей и ученых, которые высказывают мнения, отличные от мейнстримных и предлагают обсудить другие способы борьбы с COVID-19.

«Необходимо обеспечить открытую публичную дискуссию о мерах медицинского характера, направленных на преодоление коронавирусных проблем, чтобы были услышаны альтернативные мнения. Прекратить пропаганду, которая невротизирует население и становится причиной избыточной смертности (в 2020 году смертность от нервных заболеваний выросла на 20%). Это первое, что необходимо предпринять для обеспечения честной дискуссии, а если она будет, то и пандемия сойдет на нет. Появится возможность принять по-настоящему разумные меры», — отметила общественница.

В свою очередь член экспертно-консультативного совета по семейному праву Совета Федерации Элина Жгутова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM обратила внимание на то, как организовываются обсуждения непопулярных инициатив власти. По словам Жгутовой, на специально созданной для широкого обсуждения площадке ее распорядители стараются не допустить не аффилированных с властью представителей гражданского общества. Не стесняются всячески девальвировать отличные от мейнстримных мнения экспертов. В качестве примера представительница родительского сообщества привела высказывания секретаря ОП РФ Михеевой, которая обвинила не названный круг лиц в ddos атаке на палату.

«Первое, что было сказано, это то, что по поводу правительственных законопроектов было зафиксировано 40 тыс. обращений, тогда как обычно в палату приходит 17 тыс. обращений в год. Чтобы дезавуировать такую активность, секретарем, со ссылкой на IT-службу, было сказано, что большинство обращений не признано, поскольку это боты. А ботами их признали из-за того, что многие обращения были, по мнению специалистов ОП РФ, подозрительно похожи», — отметила Жгутова.

Не согласившись с выводами, озвученными секретарем Михеевой, общественница напомнила, что люди вправе не иметь глубоких знаний, и в своих обращениях скопировать и воспользоваться мнением специалистов: «Даже если согласиться с тем, что 54% боты, то оставшиеся 46% являются добропорядочными гражданами, а это 20 тыс. человек, это всё равно больше, чем все те обращения, которые ОП РФ получает в течение года. Если они те 17 тыс. считают репрезентативными, понимают, что это народ, тогда чем отличаются люди, которые среагировали остро на такую проблему, как сегрегация общества?» — заключила Жгутова.

Екатерина Мизулина Oprf.ru

Не менее неудобные вопросы задала юрист по первому образованию, актриса и соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!» Ксения Алферова. Помимо того, что она высказала категорическое неприятие открытой травли тех, кого «окрестили» антиваксерами, хотя эти люди всего лишь требуют соблюдения своих прав на свободу выбора. Также поставила перед присутствовавшими медицинскими светилами ряд вопросов, на которые ответов не нашлось.

Наблюдая за тем, как регионы в нон-стоп режиме поддерживают признанную подавляющим большинством народа, среди которого как привитые, так и не вакцинированные граждане, дискриминационной законодательную инициативу правительства РФ, хочется заметить, что сейчас многое зависит от того, какой отзыв сформулирует главная общественная площадка страны. И несмотря на заявления секретаря ОП РФ Михеевой, что все мнения будут учтены. При том уровне давления, которое оказывают фармлоббисты, верится в объективность с трудом.