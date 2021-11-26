Сеул, , 22:14 — REGNUM В дорожной карте Samsung на 2022 год нет упоминания о смартфонах линейки Galaxy Note. Об этом 26 ноября сообщил портал Screen Rant.

Galaxy Note DizzyRoseblade

Издание отмечает, что, таким образом, южнокорейский производитель дал понять, что он больше не будет производить устройства этой серии. Южнокорейский портал ETNews в свою очередь сообщает, что компания намерена прекратить производство Galaxy Note 20 к концу 2021 года.

Журналисты со ссылкой на инсайдеров утверждают, что Samsung хочет сконцентрироваться на производстве складных смартфонов, поскольку компания планирует стабилизировать доходы и снизить затраты за счёт повышения эффективности процессов.

Напомним, в сентябре 2021 года инсайдеры сообщили, что складные смартфоны Samsung имеют настолько хорошие показатели продаж, что компания стала сомневаться в необходимости выпуска Galaxy S21 FE в версии Fan Edition.

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