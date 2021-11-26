Женева, Швейцария, 26 ноября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. «Омикрон» (О — 15-я буква греческого алфавита) — такое название получил новый штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный в Ботсване. Об этом объявила 26 ноября ВОЗ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Этот штамм фигурирует в классификации ВОЗ как «вариант, вызывающий обеспокоенность», или VOC. Этот штамм имеет «большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность».

ВОЗ отмечает, что этот штамм обладает повышенным риском заражения.