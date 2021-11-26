Сургут, Югра, 26 ноября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) полицейские провели обыск у политтехнолога Виталия Щербакова, который работал в предвыборном штабе кандидата в депутаты от «Справедливой России» Александра Клишина. Об этом сообщают «Новости Югры».

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По информации пресс-службы УМВД России по ХМАО, политтехнолога подозревают в причастности к «чёрному пиару» против кандидата в депутаты думы Югры от «Единой России» Ирины Урванцевой.

По факту возбуждено дело по ст.128.1 УК РФ («Клевета») в отношении неустановленного лица.

«По этому делу в настоящее время назначены различные экспертизы и идут следственные действия», — сообщила изданию руководитель пресс-службы УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина.

Виталий Щербаков сообщил изданию NEFT, что полицейские провели у него обыск поздно вечером, изъяли компьютер и личные вещи. Политтехнолог отрицает свою причастность к «чёрному пиару» против Урванцевой. Статус его в данном деле пока не известен. Экс-кандидат в депутаты Александр Клишин также отрицает возможную причастность Щербакова к клеветническим листовкам.