Лос-Анджелес, США, 26 ноября 2021, 21:59 — REGNUM В сеть выложили новые фотографии со съёмок сериала «Книга Бобы Фетта» на основе франшизы «Звёздные войны». Об этом 26 ноября сообщает портал Comicbook.
На снимках поклонники франшизы могут видеть Темуэру Моррисона в образе Фетта и Минг-На Вен в роли Феннек Шанд. Премьера сериала состоится 29 октября на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus.
https://twitter.com/BerkleyBearNews/status/1464264467710050304
Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатель сериала Джон Фавро немного рассказал о его сюжете. Он намекнул, что в будущем шоу Бобе Фетту придётся решать задачи, связанные с «вакуумом власти», который возник после того, как он убил криминального авторитета Джаббу Хатта в его собственном дворце на планете Татуин.
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