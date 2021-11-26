Москва, , 21:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать помощь семьям погибших и пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Шахта DariuszSankowski

Такое поручение глава государства передал федеральному правительству и региональным властям 26 ноября во время оперативного совещания Совета безопасности России.

«С Сергеем Евгеньевичем Цивилевым — губернатором — мы на постоянной связи. Докладывал и руководитель МЧС. Я прошу правительство РФ, региональные органы власти сделать все, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл взрыв метана, вызвавший задымление. Ранее сообщалось о 52 погибших — 46 шахтёрах и шести горноспасателях. Позднее один горноспасатель был найден живым.

В больницах остаются 38 шахтеров и 12 спасателей.

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