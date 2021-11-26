Архангельск, 26 ноября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Жители Архангельской области выбрали символом товарного знака региона щепную птицу счастья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«Завершилось народное голосование по выбору товарного знака «Сделано в Архангельской области». Наибольшее число голосов (52 процента) северян было отдано логотипу с изображением щепной птицы счастья», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что создать единый товарный бренд для продукции местных производителей поручил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Работа по разработке логотипа организована министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области совместно с агентством регионального развития.

Справка:

Щепная птица счастья — один из северных оберегов северян, живших в XIX веке. Считалось, что парящая в воздухептицаспособна изгонять злых духов и беречь домочадцев от невзгод и болезней. Изготавливалась птица из цельного бруска, щепки, без применения клея и крепёжных элементов, путём нарезки тонких лепестков и специального метода изгибания.