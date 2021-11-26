Мехико, , 21:38 — REGNUM Пассажирский автобус врезался в здание в Мексике, в результате чего погибло 19 человек, сообщает 26 ноября газета Milenio.

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Автокатастрофа произошла в районе Хокисинго в мексиканском штате Мехико. Кроме 19 погибших, ещё не менее 30 человек получили травмы и ранения.

На месте происшествия работают 10 бригад скорой помощи. Для эвакуации пострадавших, остающихся в тяжелом состоянии, власти штата задействовали два вертолёта.

Предварительной причиной трагедии считается техническая неисправность — отказ тормозов.

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