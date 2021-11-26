Кемерово, 26 ноября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Об отставке главы города Прокопьевска (Кемеровская область) Вячеслава Старченко написал 26 ноября глава региона Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале.

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О причине отставки глава Кузбасса сообщил, что она связана с действиями Старченко, недавно назначенного на должность, и его команды, которая решила отпраздновать назначение. Всё это произошло в дни траура по погибшим на шахте «Листвяжная».

Губернатор признался, что ему трудно подобрать слова для описания этого факта.

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать, — написал Цивилёв. — Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку».