Нижневартовск, Югра, , 21:30 — REGNUM В Югре арестован директор филиала казённого учреждения ХМАО «Управление капитального строительства» по обвинению во взятке размером 35 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Строительство больницы в Нижневартовске Пресс-служба «Единой России» в ХМАО

По данным следствия обвиняемый в период с сентября 2020 по сентябрь 2021 года в Москве несколькими частями получил 35 млн рублей от представителей исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для строящейся центральной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске. Взятка была дана за лояльное отношение и за принятие работ в полном объёме при их фактическом несоответствии условиям контракта.

Директор УКСа обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Он был задержан в городе Ханты-Мансийск и 24 октября 2021 года заключён под стражу.

У обвиняемого обнаружены и изъяты деньги на сумму более 14 млн рублей, а также наложен арест на денежные средства в сумме 20 млн рублей, хранящиеся на счёте в банке.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, на стройплощадке Нижневартовской окружной клинической больницы, которую строят более 10 лет, сотрудниками Федеральной службы безопасности России в конце октября 2021 года проводились оперативные мероприятия.

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