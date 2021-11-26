Женева, Швейцария, 26 ноября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 611 592 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7882 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире зарегистрировано уже 259 631 333 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 227 807 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 602 284 выявленных инфицированных и 8155 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.