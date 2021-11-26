Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Ведущий гемдизайнер проекта Battlefield 2042 Флориан Ле Бихан (Florian Le Bihan) сказал, что разработчики игры, возможно, нашли решение проблемы регистрации попаданий. Об этом 26 ноября сообщает портал PCGamesN.

Логотип игры Battlefield 2042 Компания Electronic Arts ©

Ле Бихан рассказал, что просматривал видеозаписи, которые выложили в сеть игроки Battlefield 2042. Гемдизайнер, в частности, обратил внимание на ролик видеоблогера и стримера Jackfrags и спросил автора, записал ли он ролик до или после релиза последнего патча.

https://twitter.com/jackfrags/status/1463988451552989184

«Уверен, что теперь у нас есть решение проблемы. Еще раз спасибо за видео!», — написал Ле Бихан на своей twitter-странице спустя несколько часов.

https://twitter.com/DRUNKKZ3/status/1464007266101870592

Напомним, релиз многопользовательской игры Battlefield 2042 состоялся 19 ноября 2021 года. Многие поклонники франшизы раскритиковали разработчиков, заявив, что на момент выхода в игре было слишком много проблем.

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