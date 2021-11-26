Любляна, 26 ноября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Страны Европейского союза поддержали предложение Еврокомиссии о введении запрета на въезд из Южной Африки из-за выявления нового штамма коронавируса. Об этом сообщили 26 ноября в пресс-службе словенского председательства в Совете ЕС.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

«Комитет по интегрированному политическому ответу на кризис COVID-19 согласился с необходимостью ввести временные ограничения на все поездки в Европейский союз из Южной Африки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председательство Совета ЕС также призывает все страны Евросоюза проводить тестирование на COVID-19 и помещать на карантин всех прибывающих пассажиров.

Напомним, ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Евросоюза с рекомендацией запретить въезд на свою территорию из государств, в которых зафиксирован новый штамм коронавируса.

Тем временем первый случай заражения новым вариантом вируса уже был зафиксирован на территории Бельгии.