Вашингтон, 26 ноября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Ударные беспилотные аппараты, широко применяемые американскими военными, приносят США больше вреда, чем их противникам, сообщает 26 ноября американское издание The Hill.

U.S. Air Force Беспилотник

К такому выводу приходит автор одного из материалов, Джеймс Дурсо.

Он напоминает, что от атак американских дронов погибло множество мирных жителей в разных странах, что наносит большой вред репутации США даже в глазах их сателлитов.

В качестве примеров автор напоминает убийство семьи из десяти человек в Афганистане, причём глава семьи сотрудничал со штаб-квартирой США и сам хотел эмигрировать в Соединенные Штаты.

Также показательна история попыток американской разведки ликвидировать одного из лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане Кари Хусейна. Убийство удалось лишь с шестой попытки, а в ходе предыдущих пяти были убиты 128 человек, включая 13 детей.

Основываясь на этих фактах автор The Hill утверждает, что Вашингтону необходимо осторожнее использовать ударные дроны, особенно если США будут намерены избегать жертв среди мирного населения.