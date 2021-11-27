Берлин, 27 ноября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Власти Германии заявили о временном ограничении воздушного сообщения с ЮАР из-за нового штамма коронавирусной инфекции. Остальные страны следуют примеру ФРГ. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 26 ноября.

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Распространение нового, потенциально более опасного варианта коронавируса на юге Африки вызвало обеспокоенность международного сообщества. Эксперты опасаются, что вариант B.1.1.529 может быть очень заразным из-за необычно большого количества мутаций, а также может легче проникнуть через защитный экран вакцин.

В связи с этим федеральное правительство ФРГ решило временно ограничить воздушное сообщение с ЮАР.

«Постановление вступит в силу следующей ночью, при этом авиакомпаниям будет разрешено перевозить только немецких граждан в Германию», — заявил исполняющий обязанности федерального министра здравоохранения Йенс Шпан.

«Мы были, есть и будем осторожными при въезде в страну. Этот недавно обнаруженный вариант нас беспокоит. Поэтому мы действуем проактивно и на ранней стадии», — отметил министр здравоохранения. Он также призвал репатриантов из ЮАР добровольно уйти на карантин и пройти ПЦР-тест.