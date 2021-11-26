Кишинёв, , 21:13 — REGNUM Долг за октябрь и первую половину ноября перед Газпромом погашен «Молдовагазом», сообщили 26 ноября в пресс-службе молдавской компании. Перечислено $74 млн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о выделении этих денег из бюджета принял молдавский парламент. Затем молдавский президент подписала соответствующий закон о поправках к бюджету.

Такая необходимость возникла из-за того, что «Молдовагаз» просрочил оплату за газ к 22 ноября, и Газпром предупредил о возможности остановить поставку топлива. Позже Газпром заявил, что даёт Кишинёву отсрочку, напомнив при этом, что именно на условиях своевременной оплаты Молдавия получает газ по нынешней (выгодной ей) цене.

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