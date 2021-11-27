Берлин, , 07:19 — REGNUM В недавнем заявлении берлинская компания AVM, производитель маршрутизатора Fritzbox, предупредила о фишинговых письмах, «которые, по-видимому, отправляются злоумышленниками от имени компании». Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 26 ноября.

Рассматриваемые сообщения имитируют внешний вид реальных push-сообщений, которые могут быть отправлены интернет-маршрутизаторами компании. Сообщая о необходимости получить письмо в виде вложения, отправители фальшивого сообщения пытаются обманом заставить своих жертв открыть файл, прикрепленный к электронному письму. Однако, согласно предупреждению AVM, данный файл содержит вредоносное ПО.

Компания также дает советы о том, как проверить, является ли сообщение подлинным или поддельным:

Сравните отправителя электронного письма с отправителем, настроенным вами для службы push-уведомлений Fritzbox; Проверьте, соответствует ли номер телефона, указанный в электронном письме, одному из ваших собственных телефонных номеров; Проверьте, имеет ли вложение в электронном письме расширение файла «wav»

Компания также указывает, что пользователю следует игнорировать такие сообщения в том случае, если он не активировал службу push-уведомлений маршрутизатора.