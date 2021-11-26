Нью-Йорк, США, , 21:05 — REGNUM Американская психоделик-фолк исполнительница Лиз Харрис, более известна под сценическим именем Grouper, объявила о проведении концертного тура по Европе в 2022 году в поддержку своего нового альбома «Shade».

Музыка (сс) Eric Nopanen

Тур стартует 10 апреля в Нидерландах при поддержке коллектива Coby Sey в Ирландии, Лондоне и Португалии. Также исполнительница выступит в Финляндии, Швеции и Греции до того, как закончит свой тур 30 апреля.

«Shade», продолжение альбома 2018 года «Grid of Points», был выпущен в прошлом месяце.