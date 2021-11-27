Берлин, 27 ноября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В чрезвычайной ситуации человеческие жизни зависят от того, доходят ли сообщения о тревоге до всех адресатов. Для этого немецкие власти внедряют новую систему, которая работает без Интернета. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 26 ноября.

Спустя добрых четыре месяца после наводнения федеральный совет утвердил постановление правительства о сотовом вещании, особенно в Западной Германии. Отныне в случае возможной катастрофы жители ФРГ получат соответствующее предупреждение с помощью массовых сообщений на мобильные телефоны.

Система позволяет властям отправлять предупреждения всем пользователям сотовых телефонов, которые в настоящее время находятся в определенной области, даже если они не используют в настоящий момент свои смартфоны. Эта система уже используется во многих европейских странах, например, для предупреждения о лесных пожарах.

Правовой основой регулирования является изменение Закона о телекоммуникациях. Он предусматривает новые законодательные обязательства для операторов мобильной связи. Требования по внедрению сотового вещания операторами мобильной связи и подключению к федеральной модульной системе оповещения в настоящее время определяются Федеральным сетевым агентством.

По данным Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK), система начнет функционировать в полной мере с конца 2022 года.