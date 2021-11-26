Москва, , 21:04 — REGNUM Ушёл из жизни Герман Семёнович Зонин, заслуженный тренер СССР, бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит», сообщает 26 ноября пресс-служба ФК «Зенит».

Футбол Mota.ru

Мастер спорта и заслуженный тренер СССР Герман Зонин скончался в возрасте 95 лет.

Ветеран Великой Отечественной войны, добившийся заметны успехов в спорте и ставший признанным специалистом тренерского дела, возглавил «Зенит» в 1973 году.

Спустя три года под его руководством «Зенит» вплотную подошёл к званию призёра чемпионата СССР, не добрав до этого уровня всего одного очка.

Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие искренние соболезнования родственникам, коллегам и друзьям Германа Семеновича Зонина.

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