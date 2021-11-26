Скончался Герман Зонин — бывший тренер «Зенита», заслуженный тренер СССР
Москва, 26 ноября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Ушёл из жизни Герман Семёнович Зонин, заслуженный тренер СССР, бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит», сообщает 26 ноября пресс-служба ФК «Зенит».
Mota.ru
Футбол
Мастер спорта и заслуженный тренер СССР Герман Зонин скончался в возрасте 95 лет.
Ветеран Великой Отечественной войны, добившийся заметны успехов в спорте и ставший признанным специалистом тренерского дела, возглавил «Зенит» в 1973 году.
Спустя три года под его руководством «Зенит» вплотную подошёл к званию призёра чемпионата СССР, не добрав до этого уровня всего одного очка.
Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие искренние соболезнования родственникам, коллегам и друзьям Германа Семеновича Зонина.