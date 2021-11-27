Берлин, 27 ноября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Миграция, развитие, безопасность: с новой правительственной коалицией в политике Германии по Африке, скорее всего, мало что изменится. Однако почему же любимый проект правительства Меркель, посвящённый соседнему континенту, отсутствует в коалиционном договоре?

Согласно сообщению немецкого агентства DW от 26 ноября, слово «Африка» встречается в новом коалиционном договоре четыре раза. Для сравнения, в последнем соглашении текущего правительства название континента употреблялось в одиннадцать раз больше.

«Таким образом, для следующего правительства африканская политика является второстепенной темой», — жалуется немецкий эксперт по Африке Роберт Каппель в интервью DW.

Тем не менее коалиционная группа все же готова выполнить ряд обязательств. К примеру, СДПГ, «зеленые» и СвДП намерены продолжить тратить 0,7% валового внутреннего продукта на сотрудничество в области развития. В 2020 году Германия впервые выполнила это международное обязательство, профинансировав 0,2% ВВП в беднейшие страны мира.

Несмотря на желание оказать финансовую помощь африканским государствам, в широком смысле новый договор включает больше абстрактных понятий: сотрудничество с Африканским союзом, поддержка Африканской зоны свободной торговли, оказание помощи в Сахельской зоне. При этом коалиция не предоставляет никаких подробностей о том, как она намерена решить тот или иной вопрос.