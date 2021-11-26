Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Мадонна обвинила Instagram в сексизме после того, как администрация социальной сети удалила некоторые её фотографии. Публикацию она разместила 26 ноября на своей странице.

Мадонна

Певица написала в посте, что администрация Instagram связалась с её менеджерами и сообщила, что некоторые фото были удалены из-за того, что на них подписчики могут видеть соски исполнительницы. «Меня все еще поражает то, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женской анатомии, которую можно сексуализировать», — написала Мадонна, задавшись вопросом о том, почему фото с мужскими сосками не относятся к откровенному контенту.

Исполнительница отметила, что благодарна за то, что ей удалось «сохранить рассудок» за «четыре десятилетия цензуры…». «Сексизм… эйджизм и женоненавистничество», — так Мадонна охарактеризовала существующий подход, заявив, что он «идеально соответствует лжи», в которой были воспитаны граждане США, слушавшие рассказы об отношениях индейцев и высадившихся на материк представителей Старого Света.

https://www.instagram.com/p/CWtb5sSI031/

Ранее ИА REGNUM сообщило, что рэпер 50 Cent (Кёртис Джексон) высмеял Мадонну за её откровенные фотографии. Он, в частности, заявил, что певица пытается вести себя «как девственница в 63 года».

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