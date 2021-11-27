Берлин, , 07:16 — REGNUM Немецкая партия СДПГ, которая должна возглавить новое правительство Германии, сделала доступность жилья центральной темой своей кампании. Теперь ей придется показать, что она действительно может решить жилищный кризис. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 26 ноября.

Жилищная ситуация в Германии находится в таком плачевном состоянии, что следующее правительство страны хочет создать новое министерство, которое, скорее всего возглавии социал-демократ.

Ключевое обязательство по предоставлению 400 000 новых единиц жилья каждый год, 100 000 из которых должны быть субсидированы государством, выдержало недели переговоров с «зелеными» и либеральными свободными демократами (СВДП), чтобы включить его в окончательное коалиционное соглашение.

Однако, несмотря на все обещания, в коалиционном соглашении недостаточно конкретики относительно того, как эти грандиозные планы будут реализованы. Многие из направлений жилищной и строительной политики потребуют, чтобы Бундестаг (парламент Германии) либо внес поправки в старые, либо принял новые законы, убедив «долговых ястребов» расстаться с миллиардами для осуществления намеченных планов.

«Оценить фактические последствия изменений можно будет только после того, как правительство представит пакет инструментов, необходимых для выполнения данной задачи», — отметил Андрей Холм, исследователь жилищного строительства в Берлинском университете Гумбольдта.