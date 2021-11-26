Екатеринбург, , 20:54 — REGNUM Глава Союза десантников Уральского федерального округа Евгений Тетерин останется в СИЗО до 30 декабря. Свердловский облсуд утвердил постановление Ленинского райсуда Екатеринбурга от 18 ноября, сообщает пресс-служба инстанции.

С апелляцией обратился адвокат. Но судья не нашёл оснований для изменения меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, Тетерину вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Вместе с ним были арестованы ещё два человека.

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