Леверкузен, Германия, , 20:53 — REGNUM 26 ноября завершились последние матчи пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. Сегодня же авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего тура. Самым ценным игроком с оценкой 9.05 был признан 18-летний атакующий полузащитник леверкузенского «Байера-04» Флориан Виртц, отметившийся во встрече с «Селтиком» (3:2) двумя ассистами, двумя успешными обводками и одним выигранным верховым единоборством.

В текущем сезоне Флориан Виртц принял участие в шестнадцати матчах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Помимо Виртца, в символическую сборную лучших игроков 5-го тура вошли Фернандо Муслера («Галатасарай», 8.4), Артур Масуаку («Вест Хэм», 8.1), Эрик Святченко («Мидтьюлланд», 7.7), Маркао («Галатасарай», 7.8), Эктор Беллерин («Бетис», 7.6), Брума (ПСВ, 8.2), Роберт Андрих («Байер-04», 8.9), Мирко Иванич («Црвена Звезда», 8.9), Риан Шерки («Лион», 8.8) и Альфредо Морелос («Рейнджерс», 8.5).