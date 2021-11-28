28 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:59 — REGNUM Штормовой бассейн в посёлке Кацивели — уникальный объект, хорошо знакомый не только крымчанам, но и туристам. Необычное сооружение когда-то помогало в вопросах изучения моря и ветровых волн. В настоящее время научные работы там больше не проводятся, а само здание заброшено.

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1929 году группа учёных под руководством известного геофизика Василия Шулейкина учредила в Кацивели Черноморскую гидрофизическую станцию. Шулейкин проводил исследования в области геофизики, изучал Мировой океан и изобрёл ряд приборов для исследований моря. Штормовой бассейн был построен посреди посёлка в 1953 году по проекту самого Василия Шулейкина.

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бассейн представлял из себя сооружение цилиндрической формы диаметром до 30 метров и высотой чуть больше 10 метров. Эксперименты по исследованию моря Шулейкин проводились именно здесь, в том числе и эксперименты по имитации океанических волнений. Нижний канал бассейна заполнялся морской водой, а 22 мощных вентилятора, установленные на крыше, поддували воздух таким образом, что удавалось искусственно воспроизвести штормовые волны до 9 баллов.

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

В своих мемуарах «Основные этапы сосания лапы» академик Н. В. Карлов так описал проект Шулейкина:

«Внутри был сооружен кольцевой (тороидальный) канал, долженствующий имитировать безбрежную ширь океана, бушующие над просторами которого ветры провоцируют волнообразование. Ветер вызывался соответствующими вентиляторами, которые возбуждали бесконечный (по кругу) бег волн. Все бы хорошо, да не учтены были центробежные силы, неизбежно возникающие при круговом движении и существенно влияющие на процесс образования волн. Идея оказалась ложной, и сооружение это, в народе называемое сельдетроном, так и стояло дорогостоящим памятником инженерного недомыслия».

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

Штормовой бассейн в Кацивели Александр Полегенько © ИА REGNUM

Но всё же в результате некоторых экспериментов, которые были проведены в штормовом бассейне, были получены новые научные данные для дальнейшего изучения физики моря.