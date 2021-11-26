Сыктывкар, 26 ноября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 37 человек, прошедших ковид-вакцинацию. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Большинство из них — 33 человека — проходят лечение амбулаторно, четверо госпитализированы», — отметил чиновник.

По словам главы республики, среди вакцинированных ковид-пациентов много тех, кто пропустил сроки ревакцинации.

«Половина заболевших должна была пройти ревакцинацию. Призываю вас следить за своим планом вакцинации и не пропускать шестимесячный период, когда падают титры антител», — обратился к жителям республики Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми коронавирус выявили у 332 человек.