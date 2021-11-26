Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Здание аэровокзала «Уктус» в Екатеринбурге не является памятником. Об этом заявил журналистам глава города Алексей Орлов, комментируя снос, свершившийся 26 ноября.

Алесей Колчин ИА REGNUM Снос здания Аэрококзала «Уктус»

Он отметил, что досконально и детально изучил всю историю. У здания не были выявлены признаки ни объекта исторического наследия, ни объекта культурного наследия. При этом оно было признано аварийным и опасным.

«Прошли все суды, история тянется уже достаточно давно. Собственник этого здания — Российская Федерация, Росавиация им пользуется, как его законный представитель», — цитирует чиновника Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, здание снесли 26 ноября. На его месте создадут автовокзал «Золотой». Сносом старинного объекта заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.