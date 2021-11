26 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 22:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал «особями» украинских граждан, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции. Об этом он заявил 26 ноября в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Зеленскому был задан вопрос о том, насколько обоснованы решения Совета национальной безопасности и обороны ввести ограничения против некоторых людей.

«Вы их людьми называете, да? Интересно… Есть представители людей, не все представители людей — люди, есть особи, я так считаю. Я не обо всех говорю, это мое личное мнение. Потому что если бы я был не прав, тогда не было бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире», — сказал он.

Заявление Зеленского обсудили на украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многих возмутил тот факт, что Зеленский позволил себе подобное высказывание, а также и то, что без суда были введены санкции.

«Президент не имеет права на такие высказывания», — отреагировал один из комментирующих.

«Позорище, а не президент!» — добавил Maksim E.

«Сегодня его никто не закапывал. Он сам с этим справился», — считает First Name Last Name.

«Император всея Украины, суд — это я. И Европа с США молчат. Чувак без суда, без доказательств щемит людей, называет особями, и все молчат. Скоро помимо закона об олигархах ждите закон об особях», — пишет Борис.

«Им выгодно уничтожение Украины, под шумок грабят… Убивают депутатов, мэров, журналистов — молчок… Зато подняли вой на весь мир, когда была инсценировка отравления Навального. Двойные стандарты. Если бы такое было в России или Белоруссии, то страшно было бы представить, что бы началось: санкции, заседания Сената в США, резолюции Европарламента, выступления президентов, гневные речи глав МИД, статьи в СМИ…» — ответила Борису Nataliya.

«Странный какой-то президент в нашей стране, как будто и не президент. Не хватает треников ему, корточек и семечек», — отметил Ben Johnson.

«Очень нервный несёт бред… Совсем плох стал», — пишет «Юджин».

»Что изучал в институте Зеленский? Юриспруденцию? Юрист по образованию? Клоун — юрист», — отреагировала Nina K.

«Слишком он уверен, что за базар отвечать не будет. Почему до сих пор… [он] президент? В какой… стране такое возможно?» — спросил «Не Скажу».

«Договорился… Есть люди, есть особи и не люди. Этот клоп совсем кукухой поехал? Так себя закопать и врагов не надо», — отметила Ксения.

«Неделю назад все были агенты Путина, теперь просто особи», — отреагировал Борис.

«Этой прессухой Зеля себя настолько опустил, что дальше некуда… Теперь всем понятно, что король голый», — добавил Viktor.

«Если… его оппоненты особи, то кто же все остальные? Амёбы или инфузории?» — не понимает Геннадий Павлович.

«Через сколько лет СНБО, интересно, внесет Зе в список таких же нелюдей», — поинтересовалась Таня.

«Всё нормуль у нас с институтом президента? Просто оно не имеет ничего общего с этим институтом», — считает Olga L.

«В правовом государстве любые обвинения в нарушении закона должны быть доказаны в суде, а обвиняемый должен иметь право на защиту…» — отметил Виталий К.

«Он ещё хочет встречаться с Путиным. Да его скоро собаки дворовые обходить будут», — написал Владимир Васильевич.

«А потом выйдет в эфиры в новогоднюю ночь и будет особям втирать, какой он хороший», — отреагировал Иван.

«Приемный внук Гитлера», — добавил «Греческий огонь».

«Наш президент — фашист!» — подытожила «Каш Нат».

