Москва, 26 ноября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Формирование российского сегмента Международной космической станции (МКС) закончено, заявил 26 ноября журналистам руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

МКС

«Факт завершения формирования российского сегмента МКС — этот факт уже свершился», — сказал Рогозин после включения в состав МКС российского модуля «Причал».

Ранее было заявлено, что это последний модуль, который Россия отправит к МКС. По словам Рогозина, после 2025 года содержание российского сегмента МКС, выработавшего свой ресурс почти на 80%, будет стоить столько же, сколько создание новой независимой орбитальной станции.

По некоторым данным, первый модуль российской национальной орбитальной станции может быть запущен в 2025 году, а к 2028 году «Роскосмос» должен начать эксплуатацию новой российской орбитальной станции.