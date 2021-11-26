Варшава, 26 ноября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Глава CD Project Адам Кичиньский вновь заявил, что компания по-прежнему уверена в проекте игры Cyberpunk 2077. Об этом 26 ноября сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Cyberpunk 2077

«Cyberpunk 2077 — самый большой, самый амбициозный и определенно самый сложный проект за нашу 27-летнюю историю», — сказал Кичиньский, добавив, что при разработке этой игры студия пыталась продвинуться дальше, чем было в случае предыдущих проектов. Разработчик отметил, что запуск новой франшизы «сопряжен с множеством проблем и рисков, особенно когда концепция настолько сложна», напомнив, что в Cyberpunk 2077 геймеры видят «огромный яркий футуристический город».

Кичиньский подчеркнул, что CD Project гордится многими моментами игры, но при реализации проекта не всё шло так, как хотели разработчики. Он добавил, что несмотря на все проблемы узнаваемость бренда Cyberpunk «огромна». «Мы считаем, что в долгосрочной перспективе Cyberpunk 2077 будет восприниматься как очень хорошая игра, и, как и другие наши игры, она будет продаваться годами», — заявил президент CD Project.

Ране ИА REGNUM сообщило, что Адам Кичиньский опроверг слухи о том, что CD Project может быть продана. В октябре 2021 года компания объявила, что переносит релизы всех обновлений и бесплатных дополнений для Cyberpunk 2077 на 2022 год.