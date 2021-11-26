Северодвинск, Архангельская область, 26 ноября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. В Архангельской области по факту гибели девятилетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

MarjanNo Лед

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 ноября, на реке Кудьма в Северодвинске. Мальчик провалился под лед и утонул. Прибывшие на место спасатели достали ребенка из воды, но его жизнь спасти не удалось.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии под лёд провалился автомобиль с людьми.