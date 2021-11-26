Тюмень, 26 ноября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В Тюменской области пьяный подросток въехал в столб и снёс забор в селе Слобода-Бешкиль в Исетском районе. Юный бесправный водитель чудом не пострадал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте происшествия

По предварительным данным, подросток сперва выпил полтора литра пива, сел в «Жигули» пятой модели и поехал кататься по селу. На ул. Первомайской он не справился с управлением, автомобиль въехал в столб, его отбросило в забор жилого дома.

Показания алкотестера составили 0,74 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Подростка воспитывает отец. Втайне от него мальчик купил машину на накопленные деньги, прятал автомобиль в деревне. Не обнаружив утром сына дома, отец подростка решил, что тот пошёл гулять.

На ребёнка составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения без водительского удостоверения, за отсутствие полиса ОСАГО, не использование ремня безопасности, а также за повреждение опоры дорожных сооружений. Сейчас им занимается подразделение полиции по делам несовершеннолетних.

Как ранее сообщало РЕ, в Чебоксарах четверо подростков предстанут перед судом по обвинению в угоне автомобиля.