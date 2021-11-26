Лидс, Великобритания, , 20:20 — REGNUM Фронтмен английской инди-рок группы Рики Уилсон рассказал, что группа работала в звукозаписывающей студии с Нилом Роджерсом из известного фанк-коллектива Chic. Об этом информирует портал NME.

Музыка (сс) StockSnap

Уилсон сказал, что «на горизонте виднеется альбом», но им нужно выяснить, «как далеко простирается горизонт». «У нас есть много нового материала», — сообщает фронтмен. «Мы были на прошлой неделе в студии с Нилом Роджерсом и писали с ним музыку». При этом Уилсон предупредил, что не знает, когда они выпустят новую музыку, «но, вероятно, что-нибудь с этих сессий будет выпущено весной».

Последний студийный альбом Kaiser Chiefs под названием «Ducks» был выпущен в 2019 году. Ранее Уилсон рассказал о своих планах выпустить музыку для детей.