Kaiser Chiefs записывают альбом с Найлом Роджерсом из Chic
Лидс, Великобритания, 26 ноября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Фронтмен английской инди-рок группы Рики Уилсон рассказал, что группа работала в звукозаписывающей студии с Нилом Роджерсом из известного фанк-коллектива Chic. Об этом информирует портал NME.
Уилсон сказал, что «на горизонте виднеется альбом», но им нужно выяснить, «как далеко простирается горизонт». «У нас есть много нового материала», — сообщает фронтмен. «Мы были на прошлой неделе в студии с Нилом Роджерсом и писали с ним музыку». При этом Уилсон предупредил, что не знает, когда они выпустят новую музыку, «но, вероятно, что-нибудь с этих сессий будет выпущено весной».
Последний студийный альбом Kaiser Chiefs под названием «Ducks» был выпущен в 2019 году. Ранее Уилсон рассказал о своих планах выпустить музыку для детей.