Киев, , 20:14 — REGNUM Возмутительной ложью назвал украинский олигарх Ринат Ахметов заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что бизнесмен причастен к подготовке госпереворота, 26 ноября сообщает «Страна.ua».

Ринат Ахметов Juda Engelmayer

Ахметов "Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент».

Он пообещал защищать «свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова» и сделать всё, чтобы в стране не было ни цензуры, на авторитаризма.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский обвинил «людей Ахметова» в том, что они якобы обсуждают с Москвой подготовку госпереворота на Украине на 1−2 декабря:

«У нас есть звуковая информация, где представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине. Считаю, что это подстава Рината Ахметова».

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