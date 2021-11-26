Киев, 26 ноября 2021, 20:14 — REGNUM Возмутительной ложью назвал украинский олигарх Ринат Ахметов заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что бизнесмен причастен к подготовке госпереворота, 26 ноября сообщает «Страна.ua».
Он пообещал защищать «свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова» и сделать всё, чтобы в стране не было ни цензуры, на авторитаризма.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский обвинил «людей Ахметова» в том, что они якобы обсуждают с Москвой подготовку госпереворота на Украине на 1−2 декабря:
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