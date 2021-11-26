Сочи, Краснодарский край, , 20:07 — REGNUM Россия рассчитывает на исполнение достигнутых договорённостей по демаркации и делимитации границ и других соглашений. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вот слева от меня вы видите наш подарок — и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие», — заявил Путин.

«Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договорённости будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом», — указал он.

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