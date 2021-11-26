Тбилиси, 27 ноября, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Грузинская оппозиционные организации выразили своё несогласие с наложением штрафа на телеканал «Мтавари архи», сообщает tabula.ge.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина несёт телевизор

Члены гражданского движения «Сирцхвилиа» («Стыдно») провели акцию протеста у здания национальной комиссии по регулированию вещания. Протестующие демонстрировали большой сколлажированный портрет Владимира Путина и скандировали: «Регулируйте сами себя!»

Вчера, 25 ноября, комиссия по регулированию вещания оштрафовала ведущий оппозиционный телеканал «Мтавари архи» на 112 000 лари ($ 36 000). Причиной наложения штрафа стала демонстрация телеканалом видеоролика, в котором ведущие грузинские государственные деятели, включая президента с премьер-министром, были названы «убийцами» Михаила Саакашвили, а затем из их фотографий был составлен большой портрет Владимира Путина.

По мнению комиссии, видеоролик имел политическое содержание, и поэтому в период, не связанный с выборами, телеканал не должен был его демонстрировать.

Глава телеканала и по совместительству адвокат Саакашвили Ника Гварамия уже заявил о том, что он не признаёт законность штрафа и намерен обжаловать его в суде.

Неправительственная «Коалиция по защите интересов СМИ» заявила, что наложение штрафа на оппозиционный телеканал крайне опасно для свободы слова и свободного выражения критических мнений.