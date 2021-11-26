Тверь, 26 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Тверская область станет одним из первых регионов страны, где на маршруты общественного транспорта выйдет новая модель «ГАЗель City». Пилотной территорией выбран Конаковский район, здесь в марте 2022 года планируют запустить новую систему пассажирских перевозок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, новую модель автобуса губернатору Игорю Рудене продемонстрировали 26 ноября представители компании «Транспорт Верхневолжья».

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор осматривает новые автобусы

«Могу сказать, что это уже совершенно другой уровень транспортного средства. Качество на порядок выше», — отметил на совещании глава региона.

«ГАЗель City» — автобус малого класса с новой компоновкой кузова: с высоким салоном, максимальным уровнем остекления, широкой двойной дверью и просторным проходом между рядами сидений. В микроавтобусе предусмотрена система обеззараживания воздуха и дезинфекции поручней. Автобус создан специально для маршрутов с небольшим пассажиропотоком, он рассчитан на перевозку 22 человек. Новая модель также отвечает требованиям программы «Доступная среда» — водитель может одним нажатием кнопки опустить и приподнять автобус вровень с бордюром, что облегчает посадку и высадку пожилых людей, маломобильных граждан, пассажиров с колясками, самокатами, сумками-тележками.

Всего в Конаковском районе планируется создание 11 городских и 23 пригородных маршрутов. На линиях будут работать 33 автобуса — 28 автобусов среднего класса и пять низкопольных микроавтобусов «ГАЗель City».

Напомним, модернизация системы общественного транспорта в Тверской области стартовала в 2020 году в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В настоящее время новая система пассажирских перевозок внедрена в Твери и Калининском районе, Кимрской, Ржевской, Старицкой и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда. В перспективе новая модель будет действовать во всех муниципалитетах региона, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».