Сочи, Краснодарский край, 26 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан согласились создать механизмы демаркации и делимитации границ. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

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«Мы сегодня работали очень конструктивно. Это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Отдали должное работе наших российских миротворцев, пограничников, тех специалистов, которые занимаются разминированием, обеспечивают возвращение людей к постоянным местам проживания», — заявил Путин.

Он отметил, что стороны договорились по ряду ключевых вопросов.

«Первый из них — это создание механизмов до конца этого года, — мы договорились это сделать, — механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдёт как можно быстрее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет», — указал Путин.

«Второе, на что хотел бы обратить внимание — есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера. И здесь мы тоже заметно продвинулись вперёд», — продолжил президент.

Третий момент, по его словам, заключается в вопросах экономического характера.

«Прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железных дорог, это касается и автомобильного сообщения», — указал Путин.