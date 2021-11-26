26 ноября 2021 | Время чтения 7 мин

Во Владимирской области бригада скорой помощи и диспетчер могут лишиться работы из-за того, что отказались возвращать домой ковид-пациентку в тяжёлом состоянии. Два фельдшера и водитель бригады, а также диспетчер получили выговоры и были лишены премии после того, как привезли «тяжёлую» пациентку к областной администрации — в больницах для неё не хватило места. После предписания прокуратуры им всем грозит увольнение. Вставшие на сторону коллег медики считают, что наказывать нужно чиновников.

Александр Никольский, , 21:09 — REGNUM Во Владимирской области бригада скорой помощи и диспетчер могут лишиться работы из-за того, что отказались возвращать домой ковид-пациентку в тяжёлом состоянии. Об этом активист межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал сообщил в соцсетях, опубликовав историю фельдшера Анны Воеводиной.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«17 октября в районе 4−5 часов (утра) катали в машине скорой помощи тяжелую больную с диагнозом СOVID-19. Двусторонняя пневмония, поражение 80%. Кт-4. Именно «катали», так как нигде не брали (ковидные госпитали), даже отказ нам не писали. Написан отказ в одной больнице, в другой на словах, даже не смотрели больную дежурные врачи. Сатурация 79−82. На кислороде надышали до 94, десять минут — и снова падает (критическая сатурация). Звоним своему главному врачу, а она (через диспетчера) говорит везти домой. Это как?.. Диспетчер обзвонил все ковидные госпитали области, на тот момент мест не было. Кислород в машине закончился. Ну что же, мы поехали к областной администрации города Владимир, постояли там и нам нашли место через 27 минут, точнее, нашей больной. Итог такой, что теперь главный врач требует от нас объяснительные, хотя сама говорила везти больную домой. Занялась этим делом прокуратура, которая дала предписание. А сегодня стало известно, что будут решать, выговор нам или уволят», — написала Анна Воеводина.

За этот случай два фельдшера и водитель бригады, а также диспетчер получили выговоры и были лишены премии. Коновал опубликовал фото соответствующего приказа главврача. После предписания прокуратуры с требованием привлечь медиков к дисциплинарной ответственности у бригады снова потребовали объяснительные.

«Бригада СМП, которая ради спасения пациентки привезла ее к администрации Владимирской области, под угрозой увольнения. Не перестаю поражаться цинизму, в котором погрязло наше здравоохранение. «Система» нашла стрелочников, виноватых в том, что в больницах Владимирской области не хватает мест для ковидных больных, а бригады скорой помощи часами не могут госпитализировать тяжелых пациентов. Оказывается, это медики ОСМП из г. Радужного», — прокомментировал Андрей Коновал.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

По его мнению, к ответственности нужно привлечь главного врача, которая рекомендовала отвезти пациентку с 80-процентным поражением легких обратно домой, а не врачей, которые пошли на отчаянный шаг, но добились госпитализации пациентки.

В прокуратуре сочли, что бригада скорой помощи могла создать угрозу жизни и здоровью пациентки. Сама же медик заявила, что ожидание у областной администрации было оптимальным выходом в их ситуации:

«Я, кстати, специально попросил Анну пояснить, как можно рассматривать ожидание койко-места для пациентки именно у администрации области с точки зрения логистики. На что она сообщила, что в условиях неопределенности, куда в конечном счете будет госпитализирована пациентка, дислокация автомобиля СМП у здания областного правительства была наиболее оптимальна. В трёх минутах от него находится городская больница № 2, где тоже на тот момент был ковидный госпиталь. Кроме того, маршрут по улице рядом со зданием областной администрации более удобен через центр города, где много лежачих «полицейских» и пешеходных переходов. Именно маршрутом через обладминистрацию двигался автомобиль бригады от ГБ № 6 (где делали КТ больной и где бригаде отказали в госпитализации) в областную больницу (где тоже отказали в госпитализации пациентки). Все это хорошо видно на карте навигатора», — написал Коновал.

Юридическая служба профсоюза «Действие» оказывает помощь медикам, их выговоры планируют обжаловать в суде. Также в профсоюзе усмотрели в действиях должностных лиц администрации горбольницы в городе Радужный и попросили общественность придать ситуацию максимальной огласке. Подписчики, большинство среди которых также составляют медики, поддержали коллег в этой ситуации.

«Без вины виноватые… А слуги народа что, так боятся скорой у резиденции? Репутацию портит скорая? Наверное, в отчетах президенту и ситуация с заболеваемостью под контролем, и медики сыты и довольны зарплатой? А тут посмели целого больного привезти! Да, действительно, угроза жизни и здоровью пациентов исходит именно от вас, господа правители, от вашего бездействия и равнодушия. Вас заботит только собственное благополучие».

Скорая помощь у больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сотрудникам прокуратуры стоило бы подумать над тем, что на месте этого пациента могли бы оказаться они сами, их родственники, родные и близкие».

«Молодцы, фельдшеры! Они поступили так, как велела им совесть».

«А что было бы, если они привезли бы пациентку домой, а там объявились бы вдруг родственники грамотные, которые написали бы жалобу на неоказание помощи? Кто был бы опять виноват? Правильно, всё те же фельдшеры, только статья была бы уголовная».

«Ну я так и знал, что будет так. Если бы пациентка умерла, то, думаю, вообще уголовку бы завели».

«Что за жизнь у нас пошла? На белое нужно говорить чёрное, на чёрное — белое… Всё перевернулось. Мы вынуждены жить в перевертыше. Жизнь человека перестала быть главной ценностью… Огромное уважение медикам!»

«Мы же сами все везде кричим, что медики бездушны, циничны, непрофессиональны! Вот вам яркий пример человечности медработников, их истинного профессионализма!»

«Позор властям! Медикам ура! За спасенную жизнь! Так держать!»

«Дай бог терпения вам, братья и сестры. Что не делается, да всё на благо. Если нет признания в обществе ваших трудов, а тем более у руководства, то не оно от вас избавляется, а вы, отстояв принципы чести, совести, можете покинуть их блудливый мир. Мест, где примут на работу, хватит, а вот кто спасать их статистику станет, вопрос».

«Наверное, нужно написать жалобу в Минздрав и Роспотребнадзор, чтобы эти органы подключились к бардаку, который происходит в больнице Радужного. То ваш главврач отдает свои бригады, которых и так не хватает, во Владимир, якобы на помощь, то не знает, как отобрать место отдыха бригад во время смены. Странный у вас руководитель, другой бы за своих сотрудников горло перегрыз, а ваша норовит всех унизить и уволить. Жителей Радужного тоже, смотрю, всё устраивает. Но это до той поры, пока кто-то не потеряет близкого и родного человека, вызвав скорую, а ехать на вызов будет некому. Защитите уже своих медиков! Вам ведь там жить!»

Скорая помощь у больницы Дарья Драй

«Странное решение прокурора! Именно администрация Владимирской области (совместно с региональным Минздравом) принимает решение и несет ответственность за организацию необходимого количества койко-мест в ковидных госпиталях. Раз в медучреждениях дали отказ в приеме пациента по причине отсутствия места, соответственно, вывод — администрация Владимирской области не исполняет обязанностей, возложенных на нее законом».

«Отдельный вопрос у прокурора должен возникнуть в отношении действий главного врача — указания «везти тяжелого пациента домой», данное деяние должно рассматриваться как отказ в оказании медицинской помощи. Также прокуратуре области необходимо провести проверку по факту отсутствия койко-мест в медучреждениях, обратить внимание на то, что, вероятно, администрация области халатно относится к данному вопросу».

«Бригада оказалась заложником ситуации. За два года так и не смогли наладить работу медорганизаций в режиме Ковид. Или не хотели наладить. Или не умеют. Всё руководство работает, и выше-, и нижестоящее — по принципу «и так сойдёт». Страдают рядовые сотрудники и пациенты. И решение проблемы везде одинаковое, достойное — всех наказать, уволить!

«Родственникам пациента написать в прокуратуру встречное заявление об отказе в медицинской помощи человеку в «тяжёлом» состоянии, перечислить все учреждения, кто не принял этого пациента в соответствии с федеральным законом. Вопросы будут заданы главным врачам и администрации, почему эти организаторы здравоохранения так «организуют». Продублировать эти заявления в Минздрав, активистам, соцсети, Госдуму… Только не молчите».

«Аню знаем лично, это прекрасная девушка! Настоящий доктор! Просто ЧЕЛОВЕК!!! И если она это сделала, значит, это того стоило!!!»

«Наемные менеджеры во всех властных структурах заточены на уничтожение, а не на спасение, если что», — такие комментарии оставили пользователи соцсети под постом Андрея Коновала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 ноября начальник отдела организации медицинской помощи областного департамента здравоохранения Светлана Григорян рассказала о том, что 30% ковидных коек региона были свободны, поэтому Областной госпиталь ветеранов войн и Городская больница ЗАТО город Радужный перестали принимать ковид-пациентов 23 ноября, а 25 ноября количество ковидных коек сократили в Областном центре специализированных видов медицинской помощи, в Камешковской и Собинской районных больницах, а также в Областной психиатрической больницы № 2.

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