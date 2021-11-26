Варна, Болгария, , 19:56 — REGNUM Эскадренный миноносец военно-морских сил США типа Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту пришвартовался в порту Варны. Об этом 26 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Согласно официальной информации, визит американских военных моряков носит «рабочий характер».

«Это плановое посещение Варны нашими союзниками по Североатлантическому альянсу, — заявил начальник штабы ВМФ Болгарии капитан I ранга Камен Кукуров. — Почти каждый месяц в варненский порт прибывают корабли партнеров Болгарии по НАТО. Они пополняют запасы топлива и провизии».

В то же время точную цель нахождения американского эсминца в Варне К. Кукуров назвать не смог.

Позже представители Шестого флота ВМС США распространили заявление, что указанный корабль «будет работать над обеспечением безопасности и стабильности региона Черного моря». Министерство обороны Российской Федерации оставило за собой право отслеживать действия судна.