Рим, 26 ноября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Подписание Италией и Францией трактата об усиленном двустороннем взаимодействии сделает сильнее весь Евросоюз, заявил в пятницу, 26 ноября, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

«Укрепление наших связей будет нашим вкладом в усиление всего ЕС», — отметил он.

Трактат был подписан 26 ноября в Риме. Стороны обязались регулярно согласовывать позиции по таким вопросам, как безопасность, миграция, внешняя политика, экономика и др.